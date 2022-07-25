Экс-генерал ФСБ Михайлов назвал посмешищем попытку украинской разведки угнать самолет ВКС РФ

Украинская военная разведка выставила себя на посмешище, пытаясь угнать самолеты ВКС РФ, заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Ранее ФСБ сорвала операцию украинской разведки, курируемую спецслужбами стран НАТО, по угону российских боевых самолетов. Благодаря просчетам противника, ВС РФ уничтожили несколько позиций ВСУ.
«Я сегодня, читая эти новости, откровенно посмеялся. Оказаться таким посмешищем — это ж надо было суметь, но украинские военные разведчики это смогли» — заявил Михайлов РИА Новости.
По его мнению, украинская разведка показала свою профнепригодность, ведь «даже зарубежные инструкторы не могут научить чему-то серьезному».