Экс-гендиректор «Югории» получил 7,5 лет колонии по делу о хищении 183 млн рублей

По данным следствия, фигурант с сообщницей похитили путем заключения фиктивных договоров перестрахования денежные средства в размере 183 млн рублей, причинив организации ущерб в особо крупном размере. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата». Суд признал мужчину виновным.

Ханты-Мансийский районный суд Югры вынес обвинительный приговор экс-гендиректору ОАО «Государственная страховая компания «Югория» по делу о хищении 183 млн рублей. Мужчина отправится в колонию общего режима на 7,5 лет, сообщили в суде.