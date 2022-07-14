Экс-директор Ротару рассказала об агрессии певицы после алкоголя

Певица София Ротару любила «выпить», никто не мог соперничать с ней в этом вопросе, а сама она становилась агрессивной из-за алкоголя. Подробности рассказала Ольга Коняхина, бывшая директор артистки, передает Telegram-каналом «Абзац».
По словам Коняхиной, Ротару часто становилась агрессивной после выпитого, именно поэтому она не прикладывалась к горячительному в малознакомых компаниях.
«Она пила в семейном кругу, потому что она, когда выпьет, становится совершенно откровенной. Она поэтому нигде не выпивала никогда не со своими. Только в кругу близких, и все знали, как это будет. Агрессия была», — призналась она.
Также бывшая директор певицы вспомнила, что артистка могла пить что угодно.
«Она пила в семейном кругу, потому что она, когда выпьет, становится совершенно откровенной. Она поэтому нигде не выпивала никогда не со своими. Только в кругу близких, и все знали, как это будет. Агрессия была», — призналась она.