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Экс-директор Ротару рассказала об агрессии певицы после алкоголя

Экс-директор Ротару рассказала об агрессии певицы после алкоголя
globallookpress/Grigirii Goryachev

Певица София Ротару любила «выпить», никто не мог соперничать с ней в этом вопросе, а сама она становилась агрессивной из-за алкоголя. Подробности рассказала Ольга Коняхина, бывшая директор артистки, передает Telegram-каналом «Абзац».

По словам Коняхиной, Ротару часто становилась агрессивной после выпитого, именно поэтому она не прикладывалась к горячительному в малознакомых компаниях.

«Она пила в семейном кругу, потому что она, когда выпьет, становится совершенно откровенной. Она поэтому нигде не выпивала никогда не со своими. Только в кругу близких, и все знали, как это будет. Агрессия была», — призналась она.

  globallookpress/Nadezhda Lebedeva
globallookpress/Nadezhda Lebedeva

Также бывшая директор певицы вспомнила, что артистка могла пить что угодно.

«Она пила в семейном кругу, потому что она, когда выпьет, становится совершенно откровенной. Она поэтому нигде не выпивала никогда не со своими. Только в кругу близких, и все знали, как это будет. Агрессия была», — призналась она.

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RusNewsToday24
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