Президент Украины Владимир Зеленский готов дать гражданам Польши особый статус в обмен на ввод Варшавой войск на запад страны, заявил экс-дипломат Ростислав Ищенко.
После принятия такой нормы Украина превратится в протекторат западного соседа, убежден Ищенко. Верховная рада, вероятно, одобрит проект в ближайшее время, написал экс-дипломат в колонке для издания «Украина.ру».
«Зеленскому это необходимо для того, чтобы перебросить тысяч тридцать имеющихся в западных областях регулярных украинских военнослужащих и тысяч 20-30 территориальной обороны на восточный фронт», — разъяснил он.
Польша вряд ли ограничится озвученными условиями. Она попытается оккупировать большую часть Украины, считает Ищенко, пишет «Вечерняя Москва». Что касается самого Зеленского, то, по предложению ряда астрологов, скоро он потеряет защиту покровителей, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».