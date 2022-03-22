Экс-депутат Рады Журавко: Зеленский может спровоцировать распад Украины

«Чем быстрее Зеленский поднимет белый флаг, тем лучше

будет для всей Украины и ее целостности, тем больше будет шансов сохраниться в

нынешних границах и не допустить распада государства. Сейчас же Зеленский,

продолжая выполнять приказы англо-саксонсов и американцев, толкает Украину к

потерям своих нынешних территорий», — добавил экс-депутат Рады.