Экс-депутат Рады Журавко: Зеленский может спровоцировать распад Украины

prt scr youtube.com/Алексей Журавко Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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prt scr youtube.com/Алексей Журавко

Отказ Киева от мирного урегулирования ситуации на
Украине может привести к полному распаду страны. О последствиях рассказал
бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский
использует народ в качестве «пушечного мяса». Такая политика не может быть
живучей и скоро руководство поплатится за преступные действия, пишет РИА Новости.

«Чем быстрее Зеленский поднимет белый флаг, тем лучше
будет для всей Украины и ее целостности, тем больше будет шансов сохраниться в
нынешних границах и не допустить распада государства. Сейчас же Зеленский,
продолжая выполнять приказы англо-саксонсов и американцев, толкает Украину к
потерям своих нынешних территорий», — добавил экс-депутат Рады.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации
Украины с 24 февраля.  Министерство
обороны РФ неоднократно указывало, что страна наносит удары только по военным
объектам, а мирному населению ничего не угрожает. Телеканал «360»
ведет ежедневную сводку и недавно рассказал об очередных достижениях российской
армии.

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