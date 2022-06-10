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Экс-депутат Рады Журавко уверен в невиновности арестованного политолога Погребинского

Экс-депутат Рады Журавко уверен в невиновности арестованного политолога Погребинского
youtube.com/Алексей Журавко

Политолог Михаил Погребинский не имел доступа к секретной государственной информации. Такое мнение высказал бывший депутат Рады Алексей Журавко по поводу ареста эксперта.

Политик уверен, что задержание политолога СБУ было спланировано. Об этом он заявил на телеканале «Звезда».

«Погребинский никакого отношения не имеет к государственной измене», — уточнил Журавко.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко выразил мнение, что южным регионам, таким как Херсонская, Одесская и Николаевская области, не место в составе украинского государства. Их ждет интеграция с Россией. Об этом сообщает издание RT.

Журавко Погребинский Украина
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