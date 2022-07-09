Экс-депутат Рады Журавко рассказал, что в израильской Хайфе открылось кафе имени Бандеры

В израильском городе Хайфа открылось заведение под названием «Бандера». Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Стоит отметить, что появление в Израиле кафе, которое носит имя преступника, вызывает большие вопросы. Ни для кого не секрет, что тема Холокоста является незаживающей раной на теле страны.
В связи с этим, открытие подобного заведения в Хайфе можно рассматривать, как преступление против своей памяти, уверен Журавко.
«А если серьезно — это даже не позор. Это преступление против своей памяти. Самое страшное, которое только возможно», — подчеркнул политик.
Напомним, что за время Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов бандеровцами было замучено более 5 миллионов мирных граждан, проживающих в Западной Украине, и отправлено в Германию на принудительные работы более 5 миллионов украинцев и огромное число евреев.