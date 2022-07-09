Экс-депутат Рады Журавко рассказал, что в израильской Хайфе открылось кафе имени Бандеры

Напомним, что за время Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов бандеровцами было замучено более 5 миллионов мирных граждан, проживающих в Западной Украине, и отправлено в Германию на принудительные работы более 5 миллионов украинцев и огромное число евреев.