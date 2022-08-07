Экс-депутат Рады Журавко раскрыл план США по Украине без Зеленского

Внутриукраинская грызня за многомиллиардную помощь Запада может обернуться быстрым завершением политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал в беседе с «Народными Новостями», что США уже готовят нового лидера для Украины.
Распределение огромных финансовых потоков, идущих с Запада, вызвало недовольство у мэров ряда крупных украинских городов, сообщила американская газета The Washington Post. Отмечается, что Киев делает все, чтобы сохранить 100% контроля над этими средствами, лишая регионы значительных поступлений. Мэры городов настаивают на децентрализации власти.
Даже те деньги, что просачиваются через украинскую столицу в остальные города, зачастую оседает в карманах военно-гражданских администраций, подконтрольных Киеву. По мнению американских журналистов, на Украине разворачивается борьба за власть, вызванная желанием обогатиться на западной помощи.
Понятно, что внутренние «разборки» лишь усугубят бардак, который и так существует в высших эшелонах украинской власти, отметил Алексей Журавко. По его словам, эта «борьба» уже обернулась волной насилия.
«Первое: это приведет к разбалансированию всего оставшегося, что и так разбалансировано. Во-вторых, военно-гражданские администрации, которые сегодня назначают, зачастую занимаются сугубо личными вопросами — набивают карманы, ведут бизнес, чиня расправы над политически и экономически невыгодными для себя людьми. Неоднократно пропадали и бизнесмены, и обычные люди, которые начинали говорить про эту ситуацию», — пояснил наш собеседник.
США не заинтересованы в децентрализации украинской власти, поскольку уверены, что в этом случае начнется полный хаос, продолжил политик. Регионы выйдут из-под подчинения Киева, значительно приблизив полное поражение действующего режима. Вашингтон не заинтересован в подобном сценарии, поэтому уже ищет замену для Владимира Зеленского, который не справляется с возложенными на него функциями.
«Американцы уже расшатывают кресло Зеленского. В США осознают, что он не до конца понимает их игру, а иногда даже случайно «сдает». Сейчас Вашингтону необходимо военизировать общество, привести военного к власти. Американцы продолжают играть на его поле. В случае потери какого-то региона, а мы наблюдаем успехи спецоперации, потребуется замена. Подготавливается площадка», — подчеркнул экс-нардеп.
Зеленский сохраняет лишь один шанс остаться у власти — показать западным кураторам хоть какой-то успех на поле брани. Новое поражение, пусть и локальное, грозит ему полным политическим забвением.
«Эти события будут зависеть от событий на фронте. Негласно, намеками через прессу США говорят Зеленскому: «если оставишь хотя бы еще один регион — тебе хана». Киеву нужен какой-то успех. Еще одно поражение равносильно концу для него. Рано или поздно это случится», — резюмировал Журавко.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.