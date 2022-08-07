Экс-депутат Рады Журавко раскрыл план США по Украине без Зеленского

«Первое: это приведет к разбалансированию всего оставшегося, что и так разбалансировано. Во-вторых, военно-гражданские администрации, которые сегодня назначают, зачастую занимаются сугубо личными вопросами — набивают карманы, ведут бизнес, чиня расправы над политически и экономически невыгодными для себя людьми. Неоднократно пропадали и бизнесмены, и обычные люди, которые начинали говорить про эту ситуацию», — пояснил наш собеседник.