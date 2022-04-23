Экс-депутат Рады Журавко объяснил нервную реакцию Киева на торговые отношения Херсона и Крыма

Действительно, сельскохозяйственная продукция из Херсона

появилась на полуострове, признала врио министра сельского хозяйства Крыма

Алиме Зарединова. Однако, отметила она, овощи и фрукты привезли сами украинские

фермеры. Более того, подчеркнул Алексей Журавко, эти фермеры уже рассказали, как

их встретили крымчане. Украинцы поняли, что киевская пропаганда долгое время

обманывала их.