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Начало продаж херсонской сельскохозяйственной продукции в
Крыму вызвало крайне нервную реакцию Киева, поскольку украинцам открыли глаза
на лживость пропаганды их властей, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей
Журавко, передает «ПолитПазл».
Украинский омбудсмен Людмила Денисова посчитала, что Россия
стремится устроить «мировой голодомор». Этот вывод она сделала, основываясь на
информации, что из Херсонской области якобы вывозят фрукты и овощи, отбирая у
местных фермеров, чтобы затем продавать в Крыму.
Действительно, сельскохозяйственная продукция из Херсона
появилась на полуострове, признала врио министра сельского хозяйства Крыма
Алиме Зарединова. Однако, отметила она, овощи и фрукты привезли сами украинские
фермеры. Более того, подчеркнул Алексей Журавко, эти фермеры уже рассказали, как
их встретили крымчане. Украинцы поняли, что киевская пропаганда долгое время
обманывала их.
«Фермеры Херсонской области, которые уже торгуют в Крыму,
абсолютно довольны и удивлены, как их принимают, как работают рынки и какое
отношение. Многие даже не ожидали, что после торговой блокады, устроенной в
отношении Крыма определенными лицами, будет такое нормальное и адекватное
отношение», — пояснил Журавко.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал
исторически оправданной и отвечающей духу времени идею об объединении юга
Украины с Крымом