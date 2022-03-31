Экс-депутат Рады Журавко обвинил ВСУ в умышленных обстрелах окраин Херсона

prt scr youtube.com/Алексей Журавко Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

prt scr youtube.com/Алексей Журавко

Украинские военные специально наносят удары по окраинам
Херсона, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Он отметил, что военнослужащие ВСУ умышленно обстреливают окраины
города, чтобы дискредитировать российских военных и переложить на них всю
ответственность. При этом экс-депутат отметил, что находящаяся под контролем ВС
РФ Херсонская область постепенно возвращается к мирной жизни, передает РИА Новости.

Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.

загрузка...
загрузка...
 
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Translate »