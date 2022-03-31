Экс-депутат Рады Журавко обвинил ВСУ в умышленных обстрелах окраин Херсона

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Украинские военные специально наносят удары по окраинам
Херсона, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Он отметил, что военнослужащие ВСУ умышленно обстреливают окраины
города, чтобы дискредитировать российских военных и переложить на них всю
ответственность. При этом экс-депутат отметил, что находящаяся под контролем ВС
РФ Херсонская область постепенно возвращается к мирной жизни, передает РИА Новости.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.
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