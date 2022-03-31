Экс-депутат Рады Журавко обвинил ВСУ в умышленных обстрелах окраин Херсона

Он отметил, что военнослужащие ВСУ умышленно обстреливают окраины

города, чтобы дискредитировать российских военных и переложить на них всю

ответственность. При этом экс-депутат отметил, что находящаяся под контролем ВС

РФ Херсонская область постепенно возвращается к мирной жизни, передает РИА Новости.