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    Экс-депутат Рады Журавко: Европа всегда найдет повод не принимать Украину в свои ряды

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Экс-депутат Рады Журавко: Европа всегда найдет повод не принимать Украину в свои ряды

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    prt scr youtube.com/Алексей Журавко

    Экс-депутат Рады Алексей Журавко отреагировал на
    прямой отказ Австрии принимать Украину в Европейский союз.

    По его словам, ничего удивительного в этом нет. Европейские
    политики в любой ситуации смогут найти аргументы, чтобы не принимать Украину в
    свои ряды.

    «Европейские власти прекрасно понимают, чем для их союза
    закончится принятие Украины в свои ряды. Особенно в текущей ситуации, когда на
    украинской территории идут боевые действия, а страной управляют неадекватные
    беспредельщики», — сказал он в беседе с изданием «ПолитРоссия».

    Ранее глава МИД Австрии заявил, что Евросоюз, безусловно,
    должен наращивать взаимодействие с Киевом. Однако Брюсселю стоит избегать идеи
    принятия Украины в ЕС.

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