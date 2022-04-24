Экс-депутат Рады Журавко: Европа всегда найдет повод не принимать Украину в свои ряды

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Экс-депутат Рады Алексей Журавко отреагировал на
прямой отказ Австрии принимать Украину в Европейский союз.
По его словам, ничего удивительного в этом нет. Европейские
политики в любой ситуации смогут найти аргументы, чтобы не принимать Украину в
свои ряды.
«Европейские власти прекрасно понимают, чем для их союза
закончится принятие Украины в свои ряды. Особенно в текущей ситуации, когда на
украинской территории идут боевые действия, а страной управляют неадекватные
беспредельщики», — сказал он в беседе с изданием «ПолитРоссия».
Ранее глава МИД Австрии заявил, что Евросоюз, безусловно,
должен наращивать взаимодействие с Киевом. Однако Брюсселю стоит избегать идеи
принятия Украины в ЕС.
загрузка...