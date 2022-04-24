Экс-депутат Рады Журавко: Европа всегда найдет повод не принимать Украину в свои ряды

«Европейские власти прекрасно понимают, чем для их союза

закончится принятие Украины в свои ряды. Особенно в текущей ситуации, когда на

украинской территории идут боевые действия, а страной управляют неадекватные

беспредельщики», — сказал он в беседе с изданием «ПолитРоссия».

