Экс-депутат Рады рассказал, на какие уловки идут украинцы для получения паспортов России

«Тенденция идет на увеличение получения паспорта в Херсонской области. Даже есть такие факторы, когда люди с тербатальона, которые якобы Херсон защищали, а на самом деле они просто числились в этих списках и никакого отношения к защите проукраинской власти не имели, то они пишут заявления и получают паспорта российские. То есть те, кто не принимал участия в кровавом сценарии и развитии нацизма, и фашизма, получают паспорта. Просто они молчат. Люди сильно запуганы этой властью», — объяснил украинский экс-депутат.