Экс-депутат Рады рассказал, на какие уловки идут украинцы для получения паспортов России

Граждане Украины, понимая, что допустили ошибку, поверив киевской власти, все больше смотрят в сторону России, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко на пресс-конференции, проведенной Медиагруппой «Патриот».
Бывший украинский политик рассказал, что украинская власть продолжает терроризировать свой собственный народ, теряя доверие населения. Поэтому многие люди, которые в данный момент живут на подконтрольной Украине территории, пытаются выехать в освобожденный Херсон, чтобы получить российские документы.
«Чем больше они обстреливают свой собственный народ, тем больше людей будет уходить в сторону России. Есть такие случаи, когда со стороны Николаева женщины выезжают, детей вывозят, которым нет еще 18 лет. Понимая, что они допустили большую ошибку, поверив украинской власти, приехали в Николаев, Одессу либо в Киев. Они тут же идут писать заявление на получение паспорта», — заявил Журавко.
При этом число желающих постоянно растет, что говорит о разочаровании людей. Многие запуганы киевским режимом и таким образом, став гражданином Российской Федерации, надеются получить защиту у России, считает Журавко.
«Тенденция идет на увеличение получения паспорта в Херсонской области. Даже есть такие факторы, когда люди с тербатальона, которые якобы Херсон защищали, а на самом деле они просто числились в этих списках и никакого отношения к защите проукраинской власти не имели, то они пишут заявления и получают паспорта российские. То есть те, кто не принимал участия в кровавом сценарии и развитии нацизма, и фашизма, получают паспорта. Просто они молчат. Люди сильно запуганы этой властью», — объяснил украинский экс-депутат.
Ранее Журавко сообщил, что сотрудники полиции, не пожелавшие уезжать из Херсона, начали получать «письма счастья». За отказ покинуть город против правоохранителей возбуждают уголовные дела, а также вешают ярлыки, например, «изменник Родины» или «колаборант».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.