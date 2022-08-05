Экс-депутат Рады Олейник: США всерьез опасаются, что Зеленский все бросит и сбежит в Лондон

Недавно в американской газете The New York Times вышла статья, в которой говорится, что власти США относятся к руководству Украины, включая президента Зеленского, с большим беспокойством и недоверием, чем это принято демонстрировать на публике. Свое мнение по поводу того, какие в будущем повороты можно ожидать от Зеленского и смогут ли Соединенные Штаты воздействовать на украинского президента и дальше, в беседе с «Народными Новостями» рассказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
По словам бывшего украинского депутата, речь идет о борьбе между западными странами, а точнее европейскими и американскими магнатами. Сейчас решается, кто получит больше прибыли, и в первую очередь — черноземы, потому что это вопрос продовольственной безопасности. Это даже не экономика, это рынок рабочей силы, рынок сбыта.
«Это связано не с тем, что Зеленскому некуда сбежать, куда ему бежать. Глобально идет борьба за Украину двумя группами: Великобританией и США. Капитализм — это наука про прибыль и понятно, что Лондон хочет получить Украину в свое подчинение», — отметил Олейник.
Сразу становится очевидно, зачем Борис Джонсон выстроил плодотворные отношения с Украиной, заметил экс-депутат. Великобритания реально снабжает Киев оружием, дает деньги, максимально опекает Зеленского. Так, как не опекает нянька ребенка, отметил Олейник.
«Борис Джонсон настолько часто посещал Зеленского, что это дополнительное свидетельство особых отношений. Понятно, что Зеленский не сам ищет себе партнера в политике. Тот же Байден не подходит для него не по возрасту, не по весу, ближе бы был Макрон. Но я думаю, что Борис Джонсон ему гарантировал его будущее, ведь это то, что Зеленского беспокоило больше всего», — рассказал украинский экс-депутат.
Многие СМИ писали, что Владимир Зеленский видит свое будущее в Лондоне и у него есть уже там недвижимость. Олейник считает, что именно с этой точки зрения США не доверяют президенту Украины, потому что он начинает играть в двойную игру, заигрывая и с Вашингтоном, и с Лондоном.
«Сбежать Зеленский никуда не сможет. Куда бы он не сбежал, его везде достанет Америка. Он может только будет уйти тогда, когда выполнит свою миссию, а миссия его очень простая, это война до последнего украинца и нанести максимальный ущерб России. Зеленский никогда не победит, и Зеленский это понимает», — подытожил Олейник.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом новые поставки тяжелых вооружений Киеву со стороны членов Альянса. Украинский лидер заявил о необходимости скорейшего получения Украиной большего количества тяжелого оружия.