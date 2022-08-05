Экс-депутат Рады Олейник: США всерьез опасаются, что Зеленский все бросит и сбежит в Лондон

«Борис Джонсон настолько часто посещал Зеленского, что это дополнительное свидетельство особых отношений. Понятно, что Зеленский не сам ищет себе партнера в политике. Тот же Байден не подходит для него не по возрасту, не по весу, ближе бы был Макрон. Но я думаю, что Борис Джонсон ему гарантировал его будущее, ведь это то, что Зеленского беспокоило больше всего», — рассказал украинский экс-депутат.