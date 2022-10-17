Экс-депутат Рады Олейник рассказал об отказе украинцев пополнять ряды ВСУ

Новых желающих пополнить ряды ВСУ и воевать за режим Зеленского у Киева нет, рассказал экс-депутат Украины V, VI и VII созыва, заслуженный юрист Владимир Олейник.
Киев планирует начать очередную мобилизацию в ряды ВСУ, основываясь на разведданных МИ-6, причем Генштаб Украины собирается призывать украинских мужчин в срочном порядке. Об этом стало известно из украинского Telegram-канала, который сослался на собственный источник в офисе Зеленского. Как объяснил бывший депутат Рады, сейчас многие граждане Украины понимают, что ура-патриотизм выгоден только кучке людей, наживающихся на конфликте.
«Особо желающих нет. Бегут. Одни убежали, другие не хотят. Дело в том, что многие украинцы начинают понимать, что этот конфликт абсолютно не в национальных интересах Украины. Все понимают, что после разрушительных военных действий, на территории Украины не останется ни населения, ни экономики. Сегодня уже появились проблемы серьезные в энергетике, производстве, в обеспечении теплом», — цитирует Олейника ФАН.
Украинцы постепенно открывают глаза и понимают, что лживые призывы Зеленского и его подельника Арестовича служат только, чтобы подогревать ура-патриотическое настроение народа. При этом вся киевская верхушка зарабатывает огромные деньги на этом конфликте, разворовывая зарубежное финансирование, оружие и гуманитарную помощь, подытожил Олейник.