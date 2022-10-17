Экс-депутат Рады Олейник рассказал об отказе украинцев пополнять ряды ВСУ

«Особо желающих нет. Бегут. Одни убежали, другие не хотят. Дело в том, что многие украинцы начинают понимать, что этот конфликт абсолютно не в национальных интересах Украины. Все понимают, что после разрушительных военных действий, на территории Украины не останется ни населения, ни экономики. Сегодня уже появились проблемы серьезные в энергетике, производстве, в обеспечении теплом», — цитирует Олейника ФАН.