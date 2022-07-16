Экс-депутат Рады на одном примере из фильма «Свадьба в Малиновке» разрушил все мечты Киева на миллионную армию

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев хочет мобилизовать миллион человек. Сможет ли режим Зеленского собрать армию в один миллион человек, и какими методами Киев будет пополнять поредевшие ряды ВСУ, в беседе с «Народными Новостями» рассказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Глава украинского минобороны написал в соцсетях, что на Украине уже запущены процессы, которые обеспечат повышение оборонного потенциала страны. При этом киевские власти сосредоточены на необходимости обеспечить один миллион человек в составе ВСУ.
Экс-депутат Рады заявил, что режим Зеленского должен начать со своих родственников, детей, «95 Квартала», которые не хотят участвовать в военном конфликте в Донбассе. При этом близкие и родные руководства страны позволяют себе отдых на различных курортах.
«Посылают детей простых людей, точнее даже не посылают, а отлавливают. Сегодня зарегистрирована петиция, которая набрала 25 тысяч голосов, а это формальные основания, чтобы Зеленский ее рассмотрел. Люди требуют, чтобы прекратили раздавать повестки на заправках, на пляжах, в любых местах», — рассказал Олейник.
Однако, как объяснил Олейник, на Украине граждане начинают понимать, что выражение до последнего украинца — это касается каждого гражданина страны. Мечта Киева собрать миллионную армию является невыполнимой.
«Я вам скажу, что управляют страной артисты, клоуны. Помните, как говорил Попандопуло в фильме “Свадьба в Малиновке”: “Пане атамане, цельная дивизия в монастыре стоит”, — и так далее. Мечтать не вредно. Реально люди не желают защищать режим Зеленского и американцев, и натовцев», — отметил экс-депутат Рады.
Режим Зеленского придумал новый ход, чтобы пополнить ряды ВСУ, рассказал Олейник. Власти с 1 октября хотят поставить на воинский учет женщин по 14 специальностям. При этом в первоначальный список профессий входили музработники и библиотекари. По словам украинского политика, что Киев в скором времени будет отправлять на фронт всех, кто пока находится на Украине.
«Все это вызывает возмущение украинского народа. Люди всегда чувствовали, что когда война справедливая, то народ на Руси всегда вставал на защиту Родины. В настоящее время украинцы начинают понимать, что их обманули и используют в интересах США и НАТО», — отметил экс-депутат.
Киев может только принудительно заставить, потому что при уклонении от воинской службы грозит лишением свободы, самое малое — штрафы. Второе — режим Зеленского создал нищету в стране, потому что Запад выделяет деньги только на войну. При большой безработице, которая уже существует на Украине, если в рядах ВСУ будут платить деньги, то понятно, что какая-то часть с риском потерять жизнь пойдет воевать, отметил бывший украинский депутат.
«То, что сейчас происходит во власти, в том, как руководство страны относится к собственным гражданам, показывает, что за украинцев никто не думает, поэтому люди не хотят воевать за эту власть. Общество уже понятно, что надо спасать не шайку Зеленского, надо спасать своих детей. Потому что на такое нацистское государство, как Украина, никакой надежды нет», — подытожил Олейник.
Ранее бывший офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж высказал мнение, что на текущий момент Украина близка к военному поражению, и ответственность за это лежит на Западе.