Экс-депутат Рады на одном примере из фильма «Свадьба в Малиновке» разрушил все мечты Киева на миллионную армию

«То, что сейчас происходит во власти, в том, как руководство страны относится к собственным гражданам, показывает, что за украинцев никто не думает, поэтому люди не хотят воевать за эту власть. Общество уже понятно, что надо спасать не шайку Зеленского, надо спасать своих детей. Потому что на такое нацистское государство, как Украина, никакой надежды нет», — подытожил Олейник.