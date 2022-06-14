Экс-депутат Рады Кива: Зеленскому выгодно проведение спецоперации РФ из-за матпомощи Запада

Киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским зарабатывает целое состояние за один день в ходе спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации соседнего государства.
Соответствующее заявление сделал лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, речь идет о многомиллиардной помощи Киеву со стороны западных государств.
«Для Зеленского — это хороший бизнес, который ему приносит 130 млн в день. Назовите, кто еще в мире сегодня зарабатывает столько? И чем дольше дней будет длиться (спецоперация ВС РФ. — Прим. ред.), тем больше он со своей командой сможет украсть! Для кого-то это двести потерянных жизней в день и бесконечное горе, а для Зеленского в этот день плюс 130 млн долларов. Вот вам и ответ, почему власти на Украине не нужен мир», — объяснил Кива.
Таким образом он прокомментировал новость, обнародованную The Wall Street Journal. По данным издания, американские сенаторы беспокоятся из-за разворовывания средств, направленных на поддержку Украины.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не отказывается от встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, но нужно подготовить для этого почву. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет RT.