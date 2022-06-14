Экс-депутат Рады Кива: Зеленскому выгодно проведение спецоперации РФ из-за матпомощи Запада

«Для Зеленского — это хороший бизнес, который ему приносит 130 млн в день. Назовите, кто еще в мире сегодня зарабатывает столько? И чем дольше дней будет длиться (спецоперация ВС РФ. — Прим. ред.), тем больше он со своей командой сможет украсть! Для кого-то это двести потерянных жизней в день и бесконечное горе, а для Зеленского в этот день плюс 130 млн долларов. Вот вам и ответ, почему власти на Украине не нужен мир», — объяснил Кива.