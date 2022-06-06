Экс-депутат Рады Кива: Зеленский опасается покушения ВСУ и спецслужб западных стран

«Внутри командования ВСУ все больше сейчас говорят о неадекватности президента и безумных решениях, приводящих к гибели армии и Украины в целом. Лицедей все больше и больше становится похож на крысу, которую загоняют в угол», — поделился Кива с подписчиками своего Telegram-канала.