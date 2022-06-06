Экс-депутат Рады Кива: Зеленский опасается покушения ВСУ и спецслужб западных стран

Президент Украины Владимир Зеленский намерен усилить личную охрану. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
Он обратил внимание, что Зеленский опасается покушения со стороны украинских военных и спецслужб коллективного Запада.
«Внутри командования ВСУ все больше сейчас говорят о неадекватности президента и безумных решениях, приводящих к гибели армии и Украины в целом. Лицедей все больше и больше становится похож на крысу, которую загоняют в угол», — поделился Кива с подписчиками своего Telegram-канала.
Лишенный мандата депутат Верховной рады подчеркнул, что за «внезапной гибелью» украинского лидера может последовать окончание боевых действий на территории страны.