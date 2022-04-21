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    Экс-депутат Рады Кива в открытом письме Путину попросил политическое убежище

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Экс-депутат Рады Кива в открытом письме Путину попросил политическое убежище

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    prt scr youtube.com/Первый национальный канал Белорусского радио

    Бывший депутат Верховной рады Илья Кива попросила
    политическое убежище в России. Политик написал открытое письмо президенту РФ
    Владимиру Путину.

    Экс-парламентарий в обращении отметил, что народы России и
    Украины идут по непростому пути. Однако это принесет мир и процветание. Кива
    рассказал, что против него завели несколько уголовных дел, которые основаны на
    политических мотивах.

    «Прошу разрешить предоставить мне политическое убежище и
    возможность быть гражданином Российской Федерации. Клянусь верно выполнять
    возложенные на меня обязательства, укреплять государственные границы и защищать
    Российскую Федерацию, как свою Родину», – сказано в письме.

    Ранее Илья Кива заявил, что президента Украины Владимира
    Зеленского готовят к эвакуации. По его словам, глава государства может
    оказаться в Польше.

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