Экс-депутат Рады Кива в открытом письме Путину попросил политическое убежище

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Бывший депутат Верховной рады Илья Кива попросила
политическое убежище в России. Политик написал открытое письмо президенту РФ
Владимиру Путину.
Экс-парламентарий в обращении отметил, что народы России и
Украины идут по непростому пути. Однако это принесет мир и процветание. Кива
рассказал, что против него завели несколько уголовных дел, которые основаны на
политических мотивах.
«Прошу разрешить предоставить мне политическое убежище и
возможность быть гражданином Российской Федерации. Клянусь верно выполнять
возложенные на меня обязательства, укреплять государственные границы и защищать
Российскую Федерацию, как свою Родину», – сказано в письме.
Ранее Илья Кива заявил, что президента Украины Владимира
Зеленского готовят к эвакуации. По его словам, глава государства может
оказаться в Польше.