Экс-депутат Рады Кива сообщил о планах оппонентов Зеленского устроить госпереворот

«После уничтожения группировки ВСУ в Мариуполе и окружения, фактического поражения украинских войск, а это тысячи новых жертв в Луганской области, оппоненты Зеленского предпримут попытку сместить его от власти, обвинив в гибели тысяч украинских солдат, которых кинули умирать или попросту списали», — отметил Кива.