Экс-депутат Рады Кива сообщил о планах оппонентов Зеленского устроить госпереворот

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Противники украинского лидера Владимира Зеленского попытаются учинить государственный переворот в стране. Соответствующее заявление сделал бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
По словам политика, оппозиция планирует обвинить главу государства в поражении в Мариуполе. При этом, как указал экс-нардеп, администрация Зеленского осознает угрозу госпереворота, поэтому готовит репрессии в отношении противников действующей власти.
«После уничтожения группировки ВСУ в Мариуполе и окружения, фактического поражения украинских войск, а это тысячи новых жертв в Луганской области, оппоненты Зеленского предпримут попытку сместить его от власти, обвинив в гибели тысяч украинских солдат, которых кинули умирать или попросту списали», — отметил Кива.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что Илья Кива сделал прогноз, согласно которому 15 мая может стать началом неизбежной капитуляции Киева.