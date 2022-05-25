Экс-депутат Рады Кива сообщил о планах ВСУ повторить опыт «Азовстали» на заводе «Артемсоль»

Вооруженные силы Украины готовятся окопаться на территории завода «Артемсоль» в городе Соледар на севере Донецкой Народной Республики, сообщил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
По его словам, инициатива принадлежит лично президенту Владимиру Зеленскому. На предприятии по добыче поваренной соли он планирует повторить опыт мариупольского металлургического комбината «Азовсталь», где неделями укрывались военнослужащие ВСУ и националисты «Азова»* (в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное дело).
Кива отметил, что еще в советские времена на «Артемсоли» был создан один из крупнейших в мире складов стрелкового оружия. До сих пор, как утверждает бывший парламентарий, там хранятся миллионы автоматов Калашникова.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела