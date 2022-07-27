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Экс-депутат Рады Кива: планы о наступлении в Херсоне загнали команду Зеленского в капкан

Экс-депутат Рады Кива: планы о наступлении в Херсоне загнали команду Зеленского в капкан
globallookpress/Volodymyr Zelensky

Распиаренная Киевом операция по наступлению на Херсон загнала команду президента Украины Владимира Зеленского в капкан. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Экс-парламентарий убежден, что истинной целью заявлений представителей Киева о наступлении является переключение внимания общественности от неудач ВСУ в Донбассе.

«План террора – организация терактов, убийств для запугивания и создания хаоса – на неконтролируемых территориях киевским режимом тоже не сработал: идет планомерная подготовка к референдуму. У лицедея все меньше остается фокусов в шляпе и параллельно растет волна недовольства и сомнений как у Запада, так и внутри украинского общества», — написал Кива в Telegram.

Ранее о предстоящем референдуме по вопросу присоединения Херсонской области к России высказался замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов. Он сообщил, что «процесс идет» и призвал украинские власти забыть про регион, передает RT.

Зеленский кива Украина херсонская область
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RusNewsToday24
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