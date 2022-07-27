Экс-депутат Рады Кива: планы о наступлении в Херсоне загнали команду Зеленского в капкан

Распиаренная Киевом операция по наступлению на Херсон загнала команду президента Украины Владимира Зеленского в капкан. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
Экс-парламентарий убежден, что истинной целью заявлений представителей Киева о наступлении является переключение внимания общественности от неудач ВСУ в Донбассе.
«План террора – организация терактов, убийств для запугивания и создания хаоса – на неконтролируемых территориях киевским режимом тоже не сработал: идет планомерная подготовка к референдуму. У лицедея все меньше остается фокусов в шляпе и параллельно растет волна недовольства и сомнений как у Запада, так и внутри украинского общества», — написал Кива в Telegram.
Ранее о предстоящем референдуме по вопросу присоединения Херсонской области к России высказался замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов. Он сообщил, что «процесс идет» и призвал украинские власти забыть про регион, передает RT.