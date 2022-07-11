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Экс-депутат Рады Кива объяснил, почему ВСУ не смогут «отвоевать» юг страны

Экс-депутат Рады Кива объяснил, почему ВСУ не смогут «отвоевать» юг страны
prt scr youtube.com/НВ

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива раскритиковал планы ВСУ «отвоевать» освобожденные территории южной части Украины. Об этом он написал в Telegram-канале.

Как заявляла заместитель председателя правительства страны Ирина Верещук, украинская армия собирается осуществить «контрнаступление». Кива обратил внимание, что киевский режим слабеет с каждым днем.

«Юг Украины они собрались вдруг отвоевывать! Чем и кем?» — поинтересовался экс-парламентарий.

На Украине продолжается специальная операция, которая направлена на денацификацию и демилитаризацию страны. Целью российских военных является защита жителей республик Донбасса.

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RusNewsToday24
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