На Украине продолжается специальная операция, которая направлена на денацификацию и демилитаризацию страны. Целью российских военных является защита жителей республик Донбасса.

«Юг Украины они собрались вдруг отвоевывать! Чем и кем?» — поинтересовался экс-парламентарий.

Как заявляла заместитель председателя правительства страны Ирина Верещук, украинская армия собирается осуществить «контрнаступление». Кива обратил внимание, что киевский режим слабеет с каждым днем.

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива раскритиковал планы ВСУ «отвоевать» освобожденные территории южной части Украины. Об этом он написал в Telegram-канале.