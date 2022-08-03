Экс-депутат Рады Кива констатировал капитуляцию режима Зеленского

Правительство Украины официально объявило о своей капитуляции. Соответствующее заявление сделал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале.
Таким образом он отреагировал на недавнее распоряжение кабмина Украины. Согласно нему, киевские власти начали обязательную эвакуацию населения с территорий Донецкой и Луганской народных республик, находящихся под контролем ВСУ, пишет RT. По словам Кивы, это равносильно капитуляции.
«Кабмин издал распоряжение об обязательной эвакуации населения Донецкой области. Официальная капитуляция режима (президента Украины Владимира) Зеленского в Донбассе», — заявил экс-депутат.
Кива также отметил, что киевские власти начали вывозить граждан под предлогом разрушения газопроводов в регионе. Исходя из распоряжения кабмина Украины, эвакуация затронет жителей областей, в которых не происходят активные столкновения.