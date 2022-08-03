Экс-депутат Рады Кива констатировал капитуляцию режима Зеленского

Таким образом он отреагировал на недавнее распоряжение кабмина Украины. Согласно нему, киевские власти начали обязательную эвакуацию населения с территорий Донецкой и Луганской народных республик, находящихся под контролем ВСУ, пишет RT. По словам Кивы, это равносильно капитуляции.