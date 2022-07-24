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Экс-депутат Рады Кива допустил, что Вашингтон решил «слить» Зеленского

Экс-депутат Рады Кива допустил, что Вашингтон решил «слить» Зеленского
prt scr youtube.com/НВ

Экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что Вашингтон готов «слить» Президента Владимира Зеленского, ради этого американцы могут пойти на политическое устранение политика, сообщает портал «Московский комсомолец».

«Если американцы публично волнуются и переживают, значит, принято решение – сливать!» — написал в своем Telegram-канале политик.

Кива отметил, что если даже чиновники из США заявили об угрозе безопасности украинского президента, то в Вашингтоне решили подготовить мнение к «устранению» политика.

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RusNewsToday24
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