Экс-депутат Худяков заявил, что в брошенном замке Пугачевой живет ее водитель

Экс-депутат Роман Худяков рассказал, что стало с замком Аллы Пугачевой после того, как семья сбежала за рубеж. По словам Худякова, теперь в доме живет водитель певицы.
Когда замок в деревне Грязь покинул последний звездный обитатель Никита Пресняков, в нем поселился водитель Примадонны вместе со своим приемным сыном и его семьей. По словам Худякова, жители деревни безрезультатно просят провести проверку сточных вод у новых жильцов.
«Жители деревни Грязь просят провести проверку сточных вод, говорят — “пугачевцы давно нарушают”. Неудивительно, замок — сам по себе нарушение!» — написал в Telegram-канале политик Худяков.
Отметим, что сегодня звездная резиденция проходит проверку в пяти разных ведомствах. Проверяющие органы занялись зданием и территорией после того, как юрист Ярослав Михайлов поставил под сомнение правомерность постройки без историко-культурной экспертизы земельного участка. Также появились вопросы к разрешенной высотности замка.