Экс-депутат Худяков заявил, что в брошенном замке Пугачевой живет ее водитель

Отметим, что сегодня звездная резиденция проходит проверку в пяти разных ведомствах. Проверяющие органы занялись зданием и территорией после того, как юрист Ярослав Михайлов поставил под сомнение правомерность постройки без историко-культурной экспертизы земельного участка. Также появились вопросы к разрешенной высотности замка.