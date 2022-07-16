Экс-депутат Худяков высказался о перспективах Галкина после возвращения в Россию

«Когда Галкина признают пожизненно нежелательным лицом в России, и он не сможет сюда въехать, его гастроли за рубежом и заработки постепенно сойдут на нет. Не на юмор же идет публика — посмотреть, как кривляется со сцены бывший̆ официальный̆ юморист, обласканный̆ телеканалами и публикой̆, которую он предал», — заявил Худяков.