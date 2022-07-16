Экс-депутат Худяков высказался о перспективах Галкина после возвращения в Россию

Бывший депутат Госдумы РФ Роман Худяков высказался относительно сбежавшего в Израиль юмориста Максима Галкина, который решил покинуть Россию после критики спецоперации по защите Донбасса.
Худяков сравнил отъезд Галкина с комиком Идраком Мирзализаде, которого выдворили из РФ и запретили въезд. Бывший депутат подчеркнул, что Галкин еще регулярнее своего коллеги по комедийному цеху оскорбляет россиян во время своих гастролей.
«Когда Галкина признают пожизненно нежелательным лицом в России, и он не сможет сюда въехать, его гастроли за рубежом и заработки постепенно сойдут на нет. Не на юмор же идет публика — посмотреть, как кривляется со сцены бывший̆ официальный̆ юморист, обласканный̆ телеканалами и публикой̆, которую он предал», — заявил Худяков.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.