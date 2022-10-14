Экс-депутат Худяков сообщил, что на Киркорова завели уголовное дело

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что против Филиппа Киркорова завели уголовное дело за оскорбление чувств верующих. Танцы Киркорова на православном кресте во время исполнения песни «Мария Магдалена» возмутили общественность.
«Уголовное дело против Короля Поп или Поп Короля (все время путаю) за оскорбление чувств верующих, по заверению инициативной группы, возобновили», — написал Худяков в Telegram.
Директор телеканала «Спас» Борис Корчевников обвинил Киркорова в богохульстве. «Народные новости» сообщали, как Киркоров отреагировал на это обвинение.