Экс-депутат Худяков резко высказался о совместном фото Земфиры и Пугачевой

Экс-депутат Роман Худяков прокомментировал недавнее фото певицы Аллы Пугачевой с исполнительницей Земфирой.
Сбежавшая из России Примадонна посетила концерт коллеги в Израиле и сделала памятное фото. Исполнительницы, бывшие когда-то в ссоре, сейчас имеют друг к другу теплые чувства. По мнению экс-парламентария, такое поведение недопустимо со стороны Пугачевой.
«У Пугачевой, которую мы увидели, увы, сдающей Родину врагу — на лице что угодно, но только не улыбка. Тянули ее, похоже, за углы рта помощники. Человек в таком состоянии ума должен не просто “уходить со сцены” (уже уходила), но и исчезать со всех “радаров”», — написал Худяков в своем Telegram-канале.
Также он резко прошелся по творчеству певиц. По его мнению, одна из них давно не выпускала песен, а другая выпускает, но лучше бы этого не делала.