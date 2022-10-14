Экс-депутат Худяков резко высказался о совместном фото Земфиры и Пугачевой

«У Пугачевой, которую мы увидели, увы, сдающей Родину врагу — на лице что угодно, но только не улыбка. Тянули ее, похоже, за углы рта помощники. Человек в таком состоянии ума должен не просто “уходить со сцены” (уже уходила), но и исчезать со всех “радаров”», — написал Худяков в своем Telegram-канале.