Экс-депутат гордумы Новороссийска получил 3,5 года колонии за покушение на мошенничество

В Новороссийске суд вынес решение по делу бывшего депутата городской думы Михаила Ерохина. Мужчину отправили в тюрьму за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
По данным следствия, в августе 2020 года подсудимый предложил замглавы мэрии Новороссийска сделку. По условиям договоренностей на избирательные участки не будут направлять наблюдателей во избежание провокаций.
Также Ерохин предложил снять нескольких кандидатов. За это он потребовал 2,85 миллиона рублей, которые якобы собирался передать участникам выборов. Примечательно, что фигурант не собирался выполнять свою часть сделки, поскольку никак не мог повлиять на решение кандидатов.
Против него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Следующие три с половиной года он проведет в колонии общего режима.