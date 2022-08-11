Экс-депутат ГД Белоусов не явился на оглашение приговора по делу о крупнейшей в РФ взятке

В Москве состоялось оглашение приговора по делу о самой крупной в истории РФ взятке в размере 3,25 млрд рублей. Один из обвиняемых, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, не явился на заседание, предает корреспондент «Известий» из зала суда со ссылкой на адвоката.