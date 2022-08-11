Экс-депутат ГД Белоусов не явился на оглашение приговора по делу о крупнейшей в РФ взятке

В Москве состоялось оглашение приговора по делу о самой крупной в истории РФ взятке в размере 3,25 млрд рублей. Один из обвиняемых, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, не явился на заседание, предает корреспондент «Известий» из зала суда со ссылкой на адвоката.
По словам защитника экс-парламентария, отсутствие клиента связано с его занятостью: Белоусов не ожидал, что суд будет зачитывать приговор на протяжении двух дней.
Напомним, с мая 2010 по январь 2014 года бывший депутат вместе с губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили взятку от руководителя холдинга. В обмен на 3,2 млрд рублей злоумышленники обязались оказать бизнесмену самые выгодные условия заключения госконтрактов и «полное избавление от конкуренции».