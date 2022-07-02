Экс-депутат Европарламента Мариас опасается конфликта с Россией из-за расширения НАТО

Расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии может обернуться конфликтом с Россией, в который будет втянута Греция. Об этом заявил бывший депутат Европарламента, лидер партии «Греция – другой путь» Нотис Мариас.
Политик предложил провести референдум в его стране по вопросу появления в НАТО новых членов. По его мнению, включение скандинавских стран в блок несет опасность для всех греков.
«Вопрос заключается в том, желает ли греческий народ послать своих детей на жертву ради Швеции и Финляндии. Такое решение может быть выражено только через референдум. Потому что в отличие от более ранних расширений НАТО со странами бывшего Восточного блока, которые произошли в совершенно иной исторический момент, сегодняшнее расширение НАТО со Швецией и Финляндией происходит… в контексте эпохи холодной войны, которая пахнет порохом», — приводит слова Мариаса портал militaire.gr.
Президент Хорватии Зоран Миланович ранее выступил против расширения НАТО. По его мнению, намерение Стокгольма и Хельсинки пробиться в блок — «опасная авантюра».