Экс-депутат Европарламента Мариас опасается конфликта с Россией из-за расширения НАТО

«Вопрос заключается в том, желает ли греческий народ послать своих детей на жертву ради Швеции и Финляндии. Такое решение может быть выражено только через референдум. Потому что в отличие от более ранних расширений НАТО со странами бывшего Восточного блока, которые произошли в совершенно иной исторический момент, сегодняшнее расширение НАТО со Швецией и Финляндией происходит… в контексте эпохи холодной войны, которая пахнет порохом», — приводит слова Мариаса портал militaire.gr.