Экс-депутат Европарламента Коусо разоблачил тактику Киева по устранению журналистов, не желающих лгать всему миру

«Мы не видим никакой реакции ни Вашингтона, ни крупных западных СМИ, так как это значило бы, что мы имеем дело с режимом, который всеми способами пытается ограничить право на свободный доступ к информации, даже прибегая к приговорам, большим тюремным заключениям и похищениям людей», — заявил Хавьер Коусо.