Экс-депутат Европарламента Коусо разоблачил тактику Киева по устранению журналистов, не желающих лгать всему миру

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Блогер и журналист из США Гонсало Лира, известный
своими репортажами из Украины, в которых он подвергал критике действия властей и
военных, перестал выходить на связь. Экс-депутат Европарламента Хавьер Коусо высказался
о пропаже журналиста и указал на преступления киевского режима.
Бывший депутат отметил, что после пропажи американского
журналиста не последовало никакой реакции Вашингтона. Он подчеркнул, что на
Украине делают все для того, чтобы ограничить распространение правдивой
информации о происходящем в стране.
«Мы не видим никакой реакции ни Вашингтона, ни крупных западных СМИ, так как это значило бы, что мы имеем дело с режимом, который всеми способами пытается ограничить право на свободный доступ к информации, даже прибегая к приговорам, большим тюремным заключениям и похищениям людей», — заявил Хавьер Коусо.
«То, что мы видим на Украине, — это что работать позволяют только журналистам, которые повторяют одно и то же, как мантру. Это не военная журналистика, а военная пропаганда», — подчеркнул политик.
Американский журналист Гонсало Лира перестал выходить в эфир
и выкладывать новые посты в соцсетях еще 15 апреля. При этом, раньше
блогер регулярно делился новыми записями. Американец сообщал, что находится в
Харькове. Он опасался, что к нему могут нагрянуть СБУ из-за его отношения к
киевскому режиму, сообщают СМИ.