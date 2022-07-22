Новости0

Экс-чиновника будут судить за гибель женщины от собак в Якутске

Экс-чиновника будут судить за гибель женщины от собак в Якутске
pxhere.com

Суд вынесет приговор экс-заместителю руководителя «Службы эксплуатации городского хозяйства» в Якутии. Его обвиняют в гибели женщины, которую загрызли бездомные собаки, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным следствия, фигурант на протяжении полугода игнорировал многочисленные представления и обращения граждан о стаях бродячих псов на территории Автодорожного округа и не предпринял никаких действий по их отлову и содержанию. Преступная халатность обернулась гибелью 53-летней жительницы Якутска.

собаки суд чиновник
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.