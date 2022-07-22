Экс-чиновника будут судить за гибель женщины от собак в Якутске

По данным следствия, фигурант на протяжении полугода игнорировал многочисленные представления и обращения граждан о стаях бродячих псов на территории Автодорожного округа и не предпринял никаких действий по их отлову и содержанию. Преступная халатность обернулась гибелью 53-летней жительницы Якутска.