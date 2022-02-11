Экс-чиновник из Техаса Ситтон назвал невозможным полное прекращение поставок топлива из России

Бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон исключил полное прекращение поставок топлива из России на Запад из-за украинского кризиса.

Полное прекращение поставок энергоносителей приведет к краху мировой экономики. Об этом Ситтон рассказал РИА Новости.

«Несмотря на то, что сейчас мы наблюдаем бряцанье оружием, шансы на то, что российские энергоносители на 100% исчезнут (с западного рынка – Прим. ред.) практически равны нулю. Если российское топливо целиком убрать с рынка, это полностью подорвет мировую экономику», — сказал он.

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов тремя словам ответил на страхи европейских стран относительно российской компании «Газпром». Он заявил, что «Газпром» не обязан наращивать поставки голубого топлива в Европу, передает «Царьград».

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