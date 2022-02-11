Экс-чиновник из Техаса Ситтон назвал невозможным полное прекращение поставок топлива из России

Экс-чиновник из Техаса Ситтон назвал невозможным полное прекращение поставок топлива из России Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон исключил полное прекращение поставок топлива из России на Запад из-за украинского кризиса.

Полное прекращение поставок энергоносителей приведет к краху мировой экономики. Об этом Ситтон рассказал РИА Новости.

«Несмотря на то, что сейчас мы наблюдаем бряцанье оружием, шансы на то, что российские энергоносители на 100% исчезнут (с западного рынка – Прим. ред.) практически равны нулю. Если российское топливо целиком убрать с рынка, это полностью подорвет мировую экономику», — сказал он.

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов тремя словам ответил на страхи европейских стран относительно российской компании «Газпром». Он заявил, что «Газпром» не обязан наращивать поставки голубого топлива в Европу, передает «Царьград».

 
загрузка...
 
кризис поставки топливо
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru