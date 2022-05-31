Экс-боевик нацбатальона «Донбасс»: Запад принуждает Киев к продолжению боевых действий

Запад вынуждает Киев вести боевые действия, регулярно поставляя вооружение украинской армии. Об этом заявил сдавшийся в плен член нацбатальона «Донбасс» Юрий Закопец с позывным Калина.
Сложив оружие в Луганской Народной Республике, украинский военный констатировал, что у киевских властей нет другого выхода, кроме как вести боевые действия, потому что Украину принуждают к этому оружием и финансированием.
«Если бы прекратили давать вооружение и конкретно начали работать над другими секторами: социальная защита, помощь людям, Красный Крест, ООН. Если бы работали в мирном направлении, это было бы первым шагом к прекращению войны. А какое может быть прекращение войны, если у тебя в руках автомат», — сказал Закопец.
Ранее российские следователи обнаружили в промзоне Мариуполя британский китель, спрятанный в тайнике недалеко от бывших украинских позиций. Такая модель военной формы была официально принята в апреле 1991 года. До 2010 года она использовалась в армии Великобритании. На левом плече кителя есть нашивка с государственным британским флагом.