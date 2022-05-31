Экс-боевик нацбатальона «Донбасс»: Запад принуждает Киев к продолжению боевых действий

«Если бы прекратили давать вооружение и конкретно начали работать над другими секторами: социальная защита, помощь людям, Красный Крест, ООН. Если бы работали в мирном направлении, это было бы первым шагом к прекращению войны. А какое может быть прекращение войны, если у тебя в руках автомат», — сказал Закопец.