Экс-боец теробороны Херсона попросил силовиков ВСУ сдать оружие

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Бывший солдат территориальной обороны Украины обратился к своим сослуживцам. Он призвал их сдать оружие, сообщил корреспондент «Известий» Иван Литомин.
По словам бывшего бойца теробороны, российские военные не причиняют вреда тем, кто добровольно сдает оружие. Само вооружение они изымают.
«Мужики, если у кого-то есть оружие на руках, приходите без оружия на площадь Свободы. Мужики просто приедут, изымут его. Никакого воздействия на вас не будет. Просто сдайте оружие», ─ обратился экс-боец.
Росгвардейцы взяли в плен трех экс-участников теробороны Украины и узнали, где находятся ВСУ. Бойцы выразили готовность к сотрудничеству и сдали оружие, пишет телеканал «360».
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