Экс-артистка Comedy Woman Тамара Турава назвала причину ухода из шоу

«Спустя время я почувствовала, что что-то не так, ждала, что позовут, уже близится время. Наталья Еприкян написала мне о том, что не хватает бюджета, чтобы я приехала. Говорю: «Наташ, я за творчество, мне деньги не нужны, мне есть, где жить, я могу сама снять жилье, на что жить, давай приеду так». Но она сказала, что любое творчество должно оплачиваться. Получается, она меня слила», — объяснила Турава.