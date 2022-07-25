Экс-артистка Comedy Woman Тамара Турава назвала причину ухода из шоу

Экс-участница популярного шоу Comedy Woman Тамара Турава покинула коллектив незадолго до закрытия самого проекта. Артистка назвала причину, подтолкнувшую ее к данному решению, передает StarHit.
«Спустя время я почувствовала, что что-то не так, ждала, что позовут, уже близится время. Наталья Еприкян написала мне о том, что не хватает бюджета, чтобы я приехала. Говорю: «Наташ, я за творчество, мне деньги не нужны, мне есть, где жить, я могу сама снять жилье, на что жить, давай приеду так». Но она сказала, что любое творчество должно оплачиваться. Получается, она меня слила», — объяснила Турава.
Артистка также сообщила, что незадолго до этого разговора ей дали неудачный сценарий. Она вышла на сцену, отыграла свою роль, но не получила отдачи от публики, так как номер получился совершенно не смешным. Позже оказалось, что данный сценарий писал непрофессионалом.