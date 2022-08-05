Экраны-водопады не прижились, критику пользователей услышали. Huawei Mate 50 Pro получит более привичный дисплей

Первым мобильным телефоном Huawei, который использовал этот экран-водопад, был Huawei Mate 30 Pro, выпущенный три года назад. За ним последовал Huawei Mate 40 Pro, а в Huawei Mate 50 Pro производитель откажется от такого решения, как утверждают источники.





Напомним, Huawei Mate 40 Pro получил экран-водопад, который по бокам изгибался на угол 88 градусов и поддерживал сенсорное управление на боковой панели. Многие пользователи критикуют подобные экраны, причем аналогичные высказывания есть уже и от первых пользователей новейшего флагмана Xiaomi 12S Ultra.

Производители в угоду инновациям не думают об удобстве пользователей. В реальности полезная площадь таких экранов меньше чем у плоских дисплеев, а сенсорная часть сбоку зачастую не такая чувствительная. В итоге возникают элементарные трудности с набором и редактированием теста.

Первая фотография, на которой якобы показано защитное стекло Huawei Mate 50 Pro, демонстрирует, что изгиб по бокам есть, но он уже не такой большой, как был в предыдущих поколениях этой линейки.

Сообщается, что конференция серии Huawei состоится 7 сентября. Ожидается, что на ней будут представлены четыре модели: Huawei Mate 50E, Mate 50, Mate 50 Pro и Mate 50 RS.