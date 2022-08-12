Экраны iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro и iPhone 12 Pro сравнили между собой

Впервые за последние пять лет компания Apple должна радикально поменять дизайн своих флагманских смартфонов: судя по имеющимся данным, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max лишатся чёлки, которая появилась в iPhone X, и получат экраны с двумя вырезами. Кто-то называют эти вырезы восклицательным знаком, другие считают, что они похоже на букву i.

Несмотря на то, что такое изменение было принято неоднозначно, согласно отзывам пользователей в социальных сетях, оно действительно позволяет увеличить эффективную площадь экрана. В данной заметке представлено сравнение экранов iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro и iPhone 12 Pro, на основании имеющихся чертежей всех устройств.

Такая конструкция, теоретически, позволит отображать в строке состояния по обеим сторонам от вырезов больше значков и другой информации.

На этой неделе Apple выпустила очередную бета-версию iOS 16 для разработчиков, которая вернула иконку уровня заряда аккумулятора в процентах в верхнюю правую часть экрана. Однако это решение понравилось не всем.

Презентация линейки iPhone 14 ожидается в сентябре. Минимальный объём флеш-памяти iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max составит 256 ГБ, поэтому смартфоны подорожают.