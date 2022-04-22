Экран OLED 2,8K, 14-ядерный процессор Core i7-12700H, дискретный 3D-ускоритель Intel Arc A370M и режим планшета. Это новый Asus ZenBook Pro 15 Flip OLED

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У Asus новый ноутбук формата 2-в-1 – ZenBook Pro 15 Flip OLED. За счет крышки, вращающейся на угол, близкий к 360°, он способен принимать вид планшета. Новинка построена на базе самой последней платформы Intel – Alder Lake.





ZenBook Pro 15 Flip OLED оснащается 14-ядерным процессором Core i7-12700H и имеет 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5. В качестве GPU выступает Intel Arc A370M с 6 ГБ памяти GDDR6, однако будет версия и с 3D-ускорителем попроще – Arc 350M.





В конфигурации устройства также экран OLED с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 2880 х 1620 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и охватом 100% цветового пространства DCI-P3, SSD объемом 1 ТБ, клавиатура с подсветкой, поддержка технологий Dolby Vision и Dolby Atmos, два порта USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, видеовыход HDMI 2.0, адаптер Wi-Fi 6E. Емкость аккумуляторной батареи составила 96 Вт·ч, а масса ноутбука – всего 1,8 кг. Данных о стоимости пока нет.