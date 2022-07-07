Экран Liquid Retina с диагональю 13,6 дюйма, мощная платформа M2 и зарядка MagSafe за 1200 долларов. Apple объявила дату начала продаж новейшего MacBook Air

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Во время официальной премьеры ноутбука MacBook Air нового поколения в начале июня Apple раскрыла его стоимость, но не объявила дату начала продаж: было лишь сказано, что купить новинку можно будет в июле. И вот сегодня Apple рассекретила даты старта предзаказов и продаж.





Оформить предварительный заказ на новейший MacBook Air можно будет уже в пятницу – 8 июля. А поставки заказанных устройств стартуют ровно через неделю – 15 июля. Причем речь не только о рынке США – старт продаж глобальный. Что касается стоимости, то в США она начинается с отметки 1200 долларов. У такого MacBook Air – 8 ГБ унифицированной памяти, SSD объемом 256 ГБ и 8-ядерным GPU, а в комплект поставки входит адаптер с одним портом, выдающий 30 Вт мощности. За топовый MacBook Air с 24 ГБ унифицированной памяти и SSD объемом 2 ТБ нужно будет отдать 2500 долларов.

Изюминка ноутбука – в аппаратной платформе: новый MacBook Air базируется на SoC M2, гораздо более мощной, чем SoC M1 у предшественника. Из других особенностей – экран Liquid Retina с диагональю 13,6 дюйма, зарядка MagSafe и до 18 часов автономной работы.