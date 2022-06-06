Экран Liquid Retina 13,6 дюйма с челкой, абсолютно новый дизайн, MagSafe и 18 часов автономной работы. Представлен совершенно новый MacBook Air на мощной платформе Apple M2

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На мероприятии WWDC 2022, которое в эти минуты проходит в США, компания Apple представила новое поколение самого популярного ноутбука в мире – MacBook Air.





В компании построили совершенно новый Air вокруг совершенно новой однокристальной системы – Apple M2. С ней Air заметно прибавил в скорости работы. Так, например, производительность при обработке видео повысилась на 38% – это если сравнивать с Air на базе M1, а если сравнивать с Air на базе CPU Intel Core i5 8-го поколения – то в 15 раз! При этом ноутбук очень тонкий (11,3 мм), полностью бесшумный и работает в автономном режиме до 18 часов.













Apple M2 оснащена 8-ядерным CPU и GPU, имеющем в максимальной конфигурации 10 ядер. Объем унифицированной памяти – до 24 ГБ, SSD – до 2 ТБ.









Новый MacBook Air получил полностью новый цельнометаллический корпус Unibody, экран Liquid Retina Display с диагональю 13,6 дюйма и яркостью до 500 кд/кв.м., новую веб-камеру FaceTime HD, позволяющую передавать видео Full HD. Веб-камера встроена в вырез экрана сверху, как у iPhone.









Из портов – два USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4 и гнездо для наушников. Также в конфигурации три микрофона и четыре громкоговорителя, клавиатура с полноформатными клавишами верхнего ряда, технологии MagSafe и Touch ID. MacBook Air впервые поддерживает быструю зарядку: он заряжается на 50% всего за 30 минут. Вместе с ним анонсирован и новый зарядный блок с двумя портами USB-C.













Новый MacBook Air поступит в продажу в следующем месяце. Цена в США – от 1200 долларов для обычных пользователей и от 1100 долларов для образовательных учреждений. Несмотря на выпуск нового Air, старый, на основе SoC M1, никуда не уходит: в США он по-прежнему будет продаваться по цене от 1000 долларов.