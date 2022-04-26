Экран диагональю 6,55 дюйма в корпусе 6,1-дюймового смартфона. Распаковка, живые фото, тесты, примеры фотоснимков Xiaomi Civi S1 – самой компактной модели Xiaomi

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21 апреля Xiaomi официально представила свой самый компактный смартфон Civi 1S, а сейчас китайские источники опубликовали его обзоры. Можно полюбоваться на живые фото устройства, оценить фотоснимки, сделанные основной камерой, а также результаты теста AnTuTu.

Civi 1S явно ориентирован на женскую аудиторию, что видно по рекламным роликам и маркетинговым материалам. Смартфон получился компактным: толщина составила 6,98 мм, масса – 166 граммов. Источник сравнивает новинку с iPhone 13, который оснащен экраном с диагональю 6,1 дюйма, но при этом шире, толще и тяжелее. Выходит, Xiaomi сумела уместить в корпус 6,1-дюймового смартфона экран диагональю 6,55 дюйма.

















К слову, экран Xiaomi Civi 1S немного изогнутый. Он характеризуется разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, охватом 100% цветового пространства DCI-P3, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision.

Основная камера Xicomi Civi 1S оснащен камерой с датчиками разрешением 64 Мп, 8 и 2 Мп. Первый работает в связке с широкоугольным объективом с диафрагмой F/1,79 и ЭФР 24 мм, второй – со сверхширокоугольным объективом с диафрагмой F/2,2 и ЭФР 16 мм, а третий используется для съемки макро. И вот как снимает основная камера модели в условиях слабого освещения:

Что касается производительности Civi 1S, то тут на многое рассчитывать не стоит. Смартфон базируется на SoC Snapdragon 778G+, возможности которой оценены в примерно 550 000 баллов в AnTuTu. Это практически ровно половина от того, на что способны смартфоны на SoC Snapdragon 8 Gen 1.













В конце обзора делается вывод: Xiaomi Civi 1S хорош для тех, кому нужен смартфон с привлекательным дизайном, удобный для управления одной рукой и неплохой камерой. В Китае базовая версия устройства, напомним, стоит 350 долларов.