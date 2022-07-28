Экран AMOLED 5,9 дюйма, 50-мегапиксельная камера с 6-осевой стабилизацией, IP68 и 4300 мА·ч. Представлен Asus Zenfone 9 – самый компактный смартфон на Snapdragon 8 Gen 1

Asus сегодня официально представила флагманский смартфон Zenfone 9. Практически все слухи об этой модели подтвердились, в том числе и стоимость: в Европе за Zenfone 9 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти просят 800 евро. Другие варианты – 8/256 ГБ за 850 евро и 16/256 ГБ за 900 евро.





Габариты новинки – 146,5 x 68,1 x 9,1 мм. Если не брать в расчет толщину, Zenfone 9 компактнее и предшественника Zenfone 8 (148 x 68,5 x 8,9 мм), и iPhone 13 (146,7 x 71,5 x 7,7 мм). Масса Zenfone 9 – 169 граммов.





Новинка получила экран AMOLED с диагональю 5,9 дюйма, разрешением 2400 х 1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц. Максимальная яркость – 1100 кд/кв.м. Экран занимает 90,02% площади фронтальной панели и обеспечивает охват 112% цветового пространства DCI-P3. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass Victus.

Zenfone 9 построен на SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, и это самый компактный смартфон на топовой однокристальной системе Qualcomm. От большинства других флагманов его отличает наличие стандартного разъема для наушников. Также Zenfone 9 хорошо защищен от пыли и воды – в соответствии со степенью IP68. Емкость аккумулятора составила 4300 мА·ч, максимальная мощность зарядки – 30 Вт.





В основной камере два модуля. В главном применяется широкого распространенный в моделях топового и среднего уровня Sony IMX766 разрешением 50 Мп. В модуле с ним – широкоугольный объектив и 6-осевой стабилизатор. В дополнительном модуле – 12-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольным объективом, он применяется и для съемки макро. Еще в смартфоне есть стереодинамики, а сканер отпечатков пальцев – боковой.