Экран AMOLED 1,6 дюйма, датчики ЧСС и SpO2, GPS, более 100 режимов тренировок, до 14 суток автономной работы и водозащита за 80 евро. Бренд Poco представил свои первые умные часы

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Бренд Poco сегодня представил не только топовый смартфон Poco F4 GT, но и свои первые умные часы. Новинка получила закономерное название — Poco Watch, но если для бренда это действительно новинка, то для китайского рынка устройство давно известно как Redmi Watch 2.









Так как дело ограничилось простым переименованием, Poco Watch повторяют параметры Redmi Watch 2. Так, устройство оснащено экраном AMOLED с диагональю 1,6 дюйма и разрешением 360 х 320 пикселей, датчиками ЧСС и SpO2, приёмником GPS. Часы поддерживают более 100 режимов тренировок, а максимальная автономность достигает 14 суток. Есть и водозащита 5ATM — плавать с часами можно, а вот нырять нежелательно. Стоимость устройства для первых покупателей — 80 евро.