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    Экран AMOLED 1,6 дюйма, датчики ЧСС и SpO2, GPS, более 100 режимов тренировок, до 14 суток автономной работы и водозащита за 80 евро. Бренд Poco представил свои первые умные часы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Экран AMOLED 1,6 дюйма, датчики ЧСС и SpO2, GPS, более 100 режимов тренировок, до 14 суток автономной работы и водозащита за 80 евро. Бренд Poco представил свои первые умные часы

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    Бренд Poco сегодня представил не только топовый смартфон Poco F4 GT, но и свои первые умные часы. Новинка получила закономерное название — Poco Watch, но если для бренда это действительно новинка, то для китайского рынка устройство давно известно как Redmi Watch 2.


    Экран AMOLED 1,6 дюйма, датчики ЧСС и SpO2, GPS, более 100 режимов тренировок, до 14 суток автономной работы и водозащита за 80 евро. Бренд Poco представил свои первые умные часы

    Так как дело ограничилось простым переименованием, Poco Watch повторяют параметры Redmi Watch 2. Так, устройство оснащено экраном AMOLED с диагональю 1,6 дюйма и разрешением 360 х 320 пикселей, датчиками ЧСС и SpO2, приёмником GPS. Часы поддерживают более 100 режимов тренировок, а максимальная автономность достигает 14 суток. Есть и водозащита 5ATM — плавать с часами можно, а вот нырять нежелательно. Стоимость устройства для первых покупателей — 80 евро.

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