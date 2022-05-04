Экран 75 дюймов, разрешение 4К и 20 Вт звука — за 515 долларов. В Китае стартовали продажи телевизора Redmi Smart TV A75 2022

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В Китае стартовали продажи нового недорогого телевизора Redmi Smart TV A75 2022. Новинка, оснащённая 75-дюймовым экраном с разрешением 4К, оценена в эквивалент 515 долларов. Кадровая частота стандартная — 60 Гц.





Дисплей ТВ обеспечивает охват 78% цветового пространства DCI-P3, встроенная акустическая система — с двумя громкоговорителями суммарной мощностью 20 Вт. В основе аппаратной платформы лежит SoC с четырёхъядерным CPU, объём оперативной памяти составил 1,5 ГБ, встроенной флеш-памяти — 8 ГБ. Интерфейсные разъёмы включают два порта USB, два входа HDMI и RJ-45 для подключения к проводной сети.