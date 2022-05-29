Экран 6,6 дюйма, 5000 мА·ч и 13 Мп за 90 долларов. Раскрыты характеристики Realme C30 – самого дешевого смартфона бренда

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В Сети появились характеристики перспективного смартфона Realme – доступной модели C30. Причем не просто доступной: этот аппарат при цене в 90 долларов станет самым дешевым смартфоном Realme, предлагаемом на глобальном рынке. На какие характеристики можно рассчитывать?





Смартфону приписывают экран с диагональю 6,6 дюйма с разрешением Full HD+, однокристальную систему Unisoc, 5-мегапиксельную фронтальную камеру и основную камеру с 13-мегапиксельным сенсором, аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Вариантов памяти обещано два: 2/32 ГБ и 3/64 ГБ. Масса устройства составил 181 грамм, толщина – 8,48 мм. Устройство предложат в трех цветах на выбор: черном, синем и зеленом. Официальная премьера Realme C30 состоится в Индии в ближайшее время.