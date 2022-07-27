Экран 3,1К с диагональю 14,2 дюйма, процессоры Intel Core 12, тонкий алюминиевый корпус и шесть динамиков. Представлен флагманский ноутбук Huawei Matebook X Pro 2022

Huawei сегодня официально представила флагманский ноутбук Matebook X Pro 2022. Новинка построена на платформе Intel Evo – в базовой версии используется Core i5-1240P, в топовой – Core i7-1260P.





Ноутбук выполнен в тонком алюминиевом корпусе толщиной 15,5 мм. Масса устройства составляет 1,38 кг. Huawei также предложит покупателям и версию с корпусом из магниевого сплава – MateBook X Pro 2022 Micro Velvet Collection Edition. Толщина устройства лишь чуть-чуть больше – 15,6 мм, зато масса куда меньше – 1,26 кг.





Особенность ноутбука – в экране IPS. При диагонали 14,2 дюйма его разрешение составляет 3120 х 2080 пикселей – в большинстве игровых моделей нет таких экранов. Дисплей характеризуется кадровой частотой 90 Гц и обеспечивает охват 96% цветового пространства DCI-P3. Экран, к слову, занимает 92,5% площади крышки, и это очень хороший показатель. Источник говорит, что в «скрытом вырезе» экрана разместилась веб-камера, позволяющая передавать видео 720P и снабженная инфракрасной подсветкой, необходимой для лучшего распознавания лиц в темноте.









Объем оперативной памяти LPDDR5-5200 МГц составил 16 ГБ, объем SSD M.2 NVMe – до 1 ТБ. Также есть адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, шесть динамиков, аккумулятор емкостью 60 Вт·ч, два порта USB-C с интерфейсом Thunderbolt и два обычных USB-C. Стандартный блок питания выдает мощностью 90 Вт, так что заряжается ноутбук быстро.





Базовый MateBook X Pro 2022 с процессором Core i5 и SSD объемом 512 ГБ оценен в 1330 долларов. Версия с Core i7 и SSD объем 512 ГБ – 1480 долларов, вариант с Core i7 и SSD объемом 1 ТБ – 1630 долларов. MateBook X Pro 2022 Micro Velvet Collection Edition оснащается только процессорами Core i7 и стоит 1775 или 1920 долларов в зависимости от объема SSD.