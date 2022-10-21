Экран 2К 144 Гц, Snapdragon 8 Gen 2, два раза по 50 Мп, 200 Вт. Подробные характеристики альтернативного флагмана iQOO 11 Pro

Сегодня бренд iQOO представил доступный и мощный телефон iQOO Neo 7 на платформе Dimemsity 9000+, но в компании уже работают над флагманом на платформе Snapdragon 8 Gen 1. Новинка будет называться iQOO 11 Pro, подробностями о ее характеристиках поделился инсайдер Йогеш Брар (Yogesh Brar).





По словам информатора, iQOO 11 Pro получит изогнутый экран AMOLED Samsung E6 с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 2К и кадровой частотой 144 Гц.

Фронтальная камера будет 16-мегапиксельной, основная – с датчиками разрешением 50 Мп (Sony IMX686, с OIS и широкоугольным объективом), 50 Мп (со сверхширокоугольным объективом) и 14,6 Мп (с телеобъективом).

Объем ОЗУ составит 8-12 ГБ, флеш-памяти – 256 или 512 ГБ. В качестве ОС выступит Android 13 с интерфейсом OriginOS. Емкость аккумулятора составит 4700 мА·ч, он будет поддерживать зарядку мощностью 200 Вт по проводу и мощностью 50 Вт беспроводным способом. Также в устройстве будет подэкранный сканер отпечатков и стереодинамики.

Йогеш Брар опубликовал уже массу подтвердившихся утечек. Их последних – он слил параметры Redmi A1, Pixel 7 и Pixel 7 Pro за несколько дней до официальной премьеры, а также (и тоже до премьеры) показал вживую iQOO Z6 Lite 5G, первый в мире телефон на Snapdragon 4 Gen 1.