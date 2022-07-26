Экран 10,95 дюйма, 8430 мА·ч и 33 Вт, Snapdragon 695 за 250 долларов. Планшет Realme Pad X поступил в продажу за пределами Китая

Realme представила планшетный компьютер Pad X в Китае в мае, а сейчас новинка представлена в Индии. С выходом за пределы Поднебесной планшет прогнозируемо подорожал. Если в Китае базовая версия стоит 195 долларов, то в Индии – уже 250 долларов. У нее 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти.

Два других варианта, представленных на индийском рынке, поддерживают 5G. Это версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти ценой 325 долларов и вариант 4/128 ГБ за 350 долларов.

Что касается характеристик устройства, то они не изменились. Планшет оснащен экраном IPS с диагональю 10,95 дюйма и разрешением 2000 х 1200 пикселей, SoC Snapdragon 695, фронтальной 8-мегапиксельной камерой и основной с датчиком разрешением 13 Мп, аккумулятором емкостью 8340 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Толщина устройства – 7,1 мм, масса – 499 граммов. В качестве ОС выступает Android 12.